Winterlingen Der Neue ist offentsichlich ein guter Fang

Bestens bewirtet von der Feuerwehr Winterlingen, lauschten sie schon zur Mittagszeit den "Lenz Brothers", die das Freiluftkonzert eröffneten. Die Berufs- und Vollblutmusiker Martin und Uwe Lenz spielten zwei Stunden lang eigene, aber auch CoverSongs wie "Slip Slidin’ away", "Layla", "Father and Son" sowie "Wish you were here".

Rockiger wurde es anschließend mit der Band "Leeeza" um die Sängerin Lisa Strothmann, die es versteht, bekannten Hits ihren eigenen Stempel aufzudrücken, und deren Rock-Röhre manchmal auch ganz sanft klingt, wenn sie Balladen anstimmt.

Weniger freudig für die meisten war im Anschluss das Public Viewing, und mancher Fußballfan raufte sich die Haare beim einzigen Tor der Mexikaner im Spiel gegen die Deutsche Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.