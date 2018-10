Ihr 60er-Fest haben die Jahrgänger des Jahrganges 1958 mit einem zweitägigen Ausflug in den Chiemgau gefeiert. Mit dem Bus ging es frühmorgens in Harthausen los. Nach einer Einkehr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück fuhren die Jahrgänger weiter nach Aschau, mit der Seilbahn auf die Kampenwand und in die Stadt mit dem Schloss Hohenaschau. Am späten Nachmittag ging die Fahrt nach Umratshausen in den Goldenen Pflug. Bei zünftiger bayrischer Musik und Abendessen wurde bis in die späte Nacht gefeiert. Nach dem Frühstück ging die Reise nach Prien am Chiemsee. Mit dem Schiff erkundete die Gruppe die Herren- und die Fraueninsel, bevor sie sich am Spätnachmittag auf die Heimfahrt machte. Foto: Braun