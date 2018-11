Winterlingen Dem Vertrag schlägt die letzte Stunde

Winterlingen. Seit mehr als 120 Jahren bestehen in vielen württembergischen Kommunen Verträge, die bestimmen, dass diese sich an Instandhaltungskosten für Kirchtürme, -uhren und -glocken beteiligen. Die Grundlage für diese Vereinbarung bilden die sogenannten Ausscheidungsvereinbarungen von 1890. Diese regeln die Vermögensverhältnisse zwischen kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde.

Seitdem hat sich viel verändert – es ist Zeit, die Übereinkunft an das 20. Jahrhundert anzupassen, fand der Gemeinderat Winterlingen. Vom 10. Juli 1890 datieren die Unterlagen in Winterlingen, welche die bürgerliche Gemeinde gegenüber der evangelischen Kirchengemeinde in die Pflicht nehmen. Dort ist festgeschrieben, dass die Kommune die Hälfte der Instandhaltungskosten für Kirchturm und Glocken trägt. Außerdem übernimmt sie die komplette Summe für Instandhaltung und gegebenenfalls Neubeschaffung der Kirchenuhr.

Das ist, befand man in der Winterlinger Verwaltung, nicht mehr zeitgemäß. Die bürgerliche Gemeinde beruft sich dabei unter anderem auf zwei Entscheidungen der Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg aus den 1990er-Jahren: Ein Festhalten an der Vereinbarung wäre für die damals klagenden Gemeinden unzumutbar, hatte das Gericht damals geurteilt.