Winterlingen Dem Tod von der Schippe gesprungen

Doch es folgte eine unliebsame Überraschung: ein weiteres Scheiben der DKMS mit der Nachricht, dass eine erneute Spende für den Patienten erforderlich sei.

Weihnachten 2019 blieb die Bescherung aus

Noch einmal fuhr Micha Maag zur Spende nach Mannheim. An Weihnachten 2019 dann erreichte – anders als erhofft – keine Weihnachtskarte des Unbekannten Winterlingen. Umso größer aber war die Freude bei Maag, als 2020 ein Schreiben der DKMS eintraf mit der Bitte, die Vertraulichkeit aufzuheben. "Der Em­pfänger wollte Kontakt mit mir aufnehmen." Und so erfuhr Maag, für wen er gespendet hatte: für den 44-jährigen Stefan M., einen zweifachen Familienvater. Dieser war an einer aggressiven Form der Leukämie erkrankt und hatte nach Aussagen der Ärzte besonders schlechte Prognosen.

Gerne nahm der begeisterte Biker aus dem Zollernalbkreis die Einladung an und fuhr mit seinem Motorrad 500 Kilometer nach Thüringen. "Es war eine Erfahrung der besonderen Art, Stefan und seine Familie live und gesund zu sehen und zu erleben", erinnert sich der 30-Jährige.

Der Wiedergenesene arbeitet in Vollzeit

Auch ein Gegenbesuch in Winterlingen fand statt, coronabedingt allerdings ohne die Familie des Geretteten. Voller Freude erzählt der Industriemechaniker mit Vorliebe zu Metallkunstwerken: "Stefan ist inzwischen wieder gesund und arbeitet in seinem Beruf wieder voll." Vater Manfred Maag erinnert sich: "Michas Augen wurden groß, als sie gemeinsam sein Weihnachtsgeschenk, auf einer Palette montiert, ausluden. Es war ein riesiger Feuerkorb aus Stahlblech mit persönlichen und individuellen Motiven und Texten für Micha. Stefan hat ihn in Handarbeit persönlich für seinen Lebensretter angefertigt."

Die Thüringer Familie blickt nach Monaten der Verzweiflung, des Hoffens und Bangens, nun voller Zuversicht in ein neues Jahr. Sie ist dankbar für jeden einzelnen Tag. Und die Winterlinger Familie Maag freut sich über eine neue Freundschaft der ganz besonderen Art.