Winterlingen "Das Projekt ist nicht gerechtfertigt"

Bei den nun vorliegenden Bauantragsunterlagen stehe ein großes Fragezeichen hinter des Wirtschaftlichkeit, so Bitsch weiter. Die Wirtschaftlichkeit der vier Anlagen im ersten Antragsverfahren habe das Landratsamt angezweifelt. Nun sei zu erfahren, dass die Dokumente mit der Stellungnahme zur Windhöffigkeit als Betriebsgeheimnis eingestuft würden, woraus Bitsch schließt, dass "überhaupt kein belastbares Wind- und Ertragsgutachten" vorliege: "Wer nichts zu verbergen hat, kann doch ›die Hosen runterlassen‹."

Nachdem sich die Gemeinde Neufra gegen das Projekt ausgesprochen habe, seien nun die zwölf Einwendungen im Bitzer Entwurf "wie eine schallende Ohrfeige für die Projektierer".

"Denken Sie auch bitte an unsere Gesundheit", fordert Herbert Bitsch Maier und die Gemeinderäte auf. In Bayern sei das Zehnfache der Anlagenhöhe als Abstand zur Wohnbebauung vorgeschrieben, was in diesem Fall 2,4 Kilometern entspräche. Aus medizinischer Sicht seien vier bis zehn Kilometer Abstand erforderlich. Experten für Infraschall – solcher sei bis zu 15 Kilometer weit messbar – sprächen sich für mindestens fünf Kilometer Abstand aus.

Entscheidung fällt am Montag

Von der Entscheidung der Winterlinger Gemeinderäte am Montag, 28. Januar, erhofft sich Bitsch, dass das Projekt nicht, wie beim letzten Mal, einfach nur durchgewunken werde. "Ich vertraue darauf, dass Sie Ihre Hausaufgaben im Sinne der Bevölkerung von Benzingen, Harthausen und Winterlingen machen und nicht nur die möglicherweise fließenden Pachteinnahmen im Fokus haben", schreibt er. "Die Belastungen für Mensch und Tier und die Eingriffe in die Natur und die Landschaft können nie und nimmer durch dieses ›Windräderprojekt‹, das so gut wie nichts zu einer gesicherten Stromversorgung beiträgt, gerechtfertigt werden."

Anders als Bürgermeister Michael Maier im Gemeinderat gesagt habe, als es um die Zustimmung zu den ursprünglich vier geplanten Anlagen ging, dürfe die Gemeinde Winterlingen Einwendungen vorbringen. "Es entzieht sich aber meiner Kenntnis, ob sich die Gemeinde Winterlingen hier vertraglich soweit gebunden hat, dass sie sich dieser Rechte verlustig gemacht hat."

Wie die Gemeinderäte entscheiden würden, wären die Windräder im Süden, mit Sichtbezug zu Benzingen, Harthausen und Winterlingen geplant – diese Frage stellt Bitsch am Ende seines Briefes in den Raum. Und er lädt Maier und die Gemeinderäte ins Kino ein: Am Mittwoch, 6. Februar, ab 19.30 Uhr laufe im "Capitol" in Ebingen der Film "End of Landschaft – wie Deutschland das Gesicht verliert" von Jörg Rehmann – bei freiem Eintritt.