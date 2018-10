Winterlingen "Da habe ich einfach abgedrückt"

Er fühlte sich beleidigt, erniedrigt, verraten: Am 1. April 2017 tötete ein 49-jähriger Familienvater in seiner Wohnung in Winterlingen seine Frau mit fünf Schüssen aus einer Beretta – vor den Augen der Kinder. Am Montag machte er vor dem Hechinger Landgericht umfassende Angaben zum Tathergang.