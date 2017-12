Winterlingen Bunte Angebote an 40 Ständen

Winterlingen. Der 30. Winterlinger Weihnachtsmarkt findet am zweiten Adventswochenende auf dem Rathausparkplatz und im Wilhelm-Keinath-Park statt. Besucher haben dort Gelegenheit, sich an gut und gern 40 Ständen kulinarisch verwöhnen zu lassen und das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu ergattern. Der Markt ist am Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.