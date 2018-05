Winterlingen Bürgermeisterwahl: Keine Kandidatenvorstellung

Bald stehen Bürgermeisterwahlen an. Die Gemeindeordnung sieht dazu die Möglichkeit vor, eine Kandidatenvorzustellung anzubieten, und Rainer Pfersich gab bekannt, dass bisher zwei Bewerber ihre Kandidatur eingereicht haben: Amtsinhaber Michael Maier am 14. April, Fridi Miller aus Sindelfingen am 9. Mai. "Sie alle kennen sie vermutlich als Dauerkandidatin, die sich landauf, landab bewirbt", merkte Pfersich an.

Die Stuttgarter Zeitung hatte erst am 2. März über einen Prozess vor dem Amtsgericht Böblingen gegen die Sindelfingerin berichtet – sie soll Richter beleidigt haben. Dort hatte ein psychiatrischer Sachverständiger erklärt, bei ihr liege eine "gravierende psychische Gesundheitsstörung" vor, die "im schizophrenen Bereich einzuordnen" sei. Das Gericht befand sie daraufhin für schuldunfähig.

Die Gemeinde hat aufgrund der Vorgeschichte der Bewerberin gewisse Vorbehalte, wohingegen Maier den Winterlingern bereits bekannt sei. Der "Kommunale Dialog", ein Gremium aus verschiedenen Verantwortlichen der Gemeinde, hatte daher vorgeschlagen, keine öffentliche Kandidatenvorstellung zu organisieren. Die Ortschaftsräte Harthausen und Benzingen hatten vor der Gemeinderatssitzung beraten. Während die Vertreter eines Ortsteils befanden, dass auf die Vorstellung verzichtet werden könne, befürworteten die anderen mehrheitlich eine Vorstellung.