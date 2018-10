Winterlingen (are). Thema in der zurückliegenden Winterlinger Gemeinderatssitzung war die Friedhofsordnung. Diese besagt, dass es verboten sei, an den Urnenstehlen Grabschmuck abzulegen. Dennoch werde dies nicht immer eingehalten, weshalb Isabelle Grüner-Blatt fragte: "Räumt das mal jemand weg?" Bürgermeister Michael Maier bestätigte das Verbot und hielt fest, dass es ein Unding sei, Dinge abzulegen und dann nicht mehr zu entfernen. Fakt sei: Der Bauhof räume welke Blumen und Ähnliche weg, auch wenn es an sich nicht seine Aufgabe sei. "Wer sich daran stört, der kann, genauso wie es der Bauhof macht, verwelkte Pflanzen aufheben und wegschmeißen", so Maier.