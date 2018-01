Winterlingen/Bitz Windkraft: Bürgerinitiative schreibt an Landrat

Schon früher, nämlich im Fall Naturschutzbund (Nabu), habe die Bürgerinitiative reklamiert, "dass dieser ebenfalls vom Büro Dr. Grossmann als Mitarbeiter und damit unseres Erachtens auf der Gehaltsliste aufgeführt wurde". Der Nabu habe dann gegenüber dem Landratsamt das unter seiner Mitwirkung erstandene Gutachten auch noch als völlig in Ordnung bestätigen dürfen.

"Was müssen wir noch an zweifelhaften Machenschaften aufdecken?

"Was müssen wir noch alles an Ungereimtheiten und zweifelhaften Machenschaften – bis hin zur Täuschung – im Zusammenhang mit dem Baugesuch aufdecken, um klar zu machen, dass hier nicht nur moralische Ansprüche aufs Übelste verletzt wurden, sondern auch rechtlich höchst fragwürdige Vorgänge ohne Beanstandungen durch das Balinger Landratsamt geblieben sind?", fragen die Verfasser des Schreibens, das Vorsitzender Walter Beck und die Vorstandsmitglieder Jochen Lottermoser und Günter Beck für die Bürgerinitiative unterzeichnet haben. Sie erwarten nun, dass das Gutachten, dass die Bürgerinitiative in Auftrag gegeben und vorgelegt habe und dass der "neutral und wissenschaftlich korrekt agierenden Frau Dr. Gschweng" – die Biologin Marion Gschweng ist Expertin für Greifvögel und speziell für Milane – "die Bedeutung beigemessen wird, die dazu führen muss, dass in dem Vorhabengebiet nicht ein einziges Windrad gebaut werden darf".

Das Landratsamt und Landrat Pauli fordern die Unterzeichner auf, "die erteilte Teilbaugenehmigung jetzt zurückzunehmen" und behalten sich zudem "weitere, auch rechtliche, Schritte vor, um diese dubiosen Vorgänge im Zusammenhang mit diesem Windräderprojekt anzuzeigen".

Landrat Günther-Martin Pauli, der am Montagabend zur ersten Sitzung des Kreistags im Jahr 2018 in Albstadt weilte, wollte sich zu dem Schreiben der Bitzer Bürgerinitiative noch nicht äußern. Zuerst wolle er mit den Verfassern selbst reden, so Pauli.