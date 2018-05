Winterlingen Bis ins hohe Alter als Ski-Langläufer auf Tour

Paul Kromer wurde 1923 in Harthausen geboren und wuchs dort gemeinsam mit den Eltern und zwei Schwestern auf. Nach der Volksschule absolvierte er im elterlichen Betrieb die Lehre zum Schreiner. Die Gesellenprüfung beendete er frühzeitig, weil die Einberufung folgte. Von Marseille aus ging es für Kromer nach Russland, wo er in Stalingrad war und später fünf Jahre in Gefangenschaft leben musste. Im Jahre 1949, und damit als einer der Letzten, wurde er freigelassen. Gemeinsam mit wenigen weiteren Harthausenern erhielt er einen Empfang mit Glockengeläute und Musik, der bis heute in Erinnerung geblieben ist. Nachdem der Ur-Harthausener wieder in die eigene Schreinerei sowie den landwirtschaftlichen Betrieb eingestiegen war und auch die Meisterprüfung absolviert hatte, schloss er 1953 den Bund fürs Leben. Gemeinsam mit seiner Frau Agathe feiert er deshalb in wenigen Monaten die eiserne Hochzeit. Aus der Ehe hervor gingen zwei Söhne und drei Töchter.

In seiner Freizeit ist Paul Kromer im Vereinsleben aktiv. Im Männergesangverein ist er seit langem Mitglied und nahm bis ins hohe Alter immer an den verschiedenen Veranstaltungen teil. Auch in anderen Vereinen wirkt er unterstützend mit. Im Sportverein war er ambitionierter Skifahrer, organisierte verschiedene Ausfahrten und nahm auch selbst an Ski-Rennen teil. Bis zu seinem 85. Lebensjahr war er begeisterter Ski-Langläufer.

Auch im Ortschafts- und Gemeinderat wirkte Kromer viele Jahre lang mit, zuerst in der selbstständigen Gemeinde Harthausen und anschließend, nach der Gemeindereform, in Winterlingen.