Winterlingen-Benzingen "Dennete" frisch aus dem Backhaus

Fünf Fahrer, jeweils einzeln, fuhren die heißen "Dennetle" dann zu den Kunden, die schon sehnlichst darauf warteten und den Obolus dafür passend bereitgelegt hatten, so dass auch die Übergaben kontaktlos ablief.

"Natürlich hätten wir gerne Gäste im Backhaus bewirtet", bedauert Dirk Sieber, doch immerhin steht unweit des Backhauses ein bunt geschmückter Narrenbaum in der Ortsmitte und zeigt an, dass Fasnet ist.

Für Kinder hatten die Germanen eine Aktion vorbereitet: Sie durften das Logo der Germanen, das mit Schutzmaske daherkommt, bunt ausmalen und in die Fenster hängen. Für Fasnetssamstag laden die Germanen zu einem virtuellen Bürgerball ein. Ab 19 Uhr kann jeder ihn über einen Link auf der Internetseite der Alten Germanen via Youtube live verfolgen. Moderator Dirk Sieber nimmt das Dorfgeschehen närrisch aufs Korn und es sind Höhepunkte aus dem Programm vergangener Jahre zu sehen.

Für die Vetterzunft Harthausen hatte der Schmotzige schon am Mittwoch begonnen, als Holger Bach und sein Sohn Jonathan buntgeschmückte Narrenbäume vor der Grundschule und dem Kindergarten aufgestellt hatten.

Am Schmotzigen selbst verteilten sie auf einem alten Leiterwägele Fasnetstüten an die Kinder. Vetterzunft, Musikverein, Lochbära und Huat-Sempl hatten die Tüten mit Fasnetsdekoration, Süßigkeiten und einem Schal mit dem Logo aller an der Aktion beteiligten Gruppen gepackt.

51 Tüten brachten Tanja Ebner als das "Basle vom Juhe" und der stellvertretende Zunftmeister Holger Bach zum Kindergarten, 80 weitere zur Grundschule. Die Kinder warteten schon gespannt, zumal sich herumgesprochen hatte, dass die Narren nicht mit leeren Händen kommen. Kindergartenleiterin Ursula Berg und Schulleiterin Daniela Amstutz-Kurz dankten auch im Namen der Kinder für den närrischen Kurzbesuch und die Tüten.

Die Kinder in der Notbetreuung waren total außer Rand und Band und kannten auch alle den Schlachtruf der Harthauser Fasnet, den sie lautstark skandierten: "Harthauser-Vetter!"

Schon am frühen Morgen hatte Bernd Kromer, der neben der Vetterfigur im Park wohnt, begonnen, eine Narrengruppe als Figurenspektakel im Park aufzubauen. Etliche legendäre Auswanderer aus dem Ort hatte schon sein Vater Jakob Kromer geschaffen – Bernd Kromer hat sie nun in neue Gewänder gekleidet und aufgestellt. Wenn schon keine Straßenfastnet möglich ist, "soll wenigstens der Vetter im Park seine Freude am Besuch aus Amerika haben", scherzt Kromer, der seit Jahrzehnten bei den Huat-Sempl und den Vettern aktiv ist. Eine Vetterfigur sitzt zudem im dreiwipfligen Narrenbaum und ergänzt das Figurenkabinett.