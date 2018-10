Winterlingen Beinahe wäre das Bild verschwunden

Ein großer Wagen, so erzählt der Hausmeister, sei damals gefüllt und auf den Schutt gefahren worden. Kurz vor dem Abholen des Wagens ist ihm zwischen all dem Abfall eine bemalte Rolle aufgefallen, die er mehr zufällig entrollte. Das Bildnis hat ihm sofort gefallen. Kurzentschlossen zog er die Rolle vom Wagen und versteckte sie auf dem Speicher des Pfarrhauses. Dort hat er sie später genauer betrachtet und, weil das Bild ihn beeindruckte, dieses einfach an einem Dachbalken aufgehängt. Dort hing es weitere fast 35 Jahre ohne große Beachtung oder Wertschätzung. Erst vor kurzer Zeit kam dem Heimatforscher Erwin Seßler aus Harthausen, der ebenfalls seit einigen Jahren immer wieder mal einen Blick auf das Werk gerichtet hatte, die Idee, diese Pieta-Darstellung in der benachbarten Dorfkirche aufzuhängen. Passend zum Chorgestühl unterhalb des Gemäldes wurde ein Rahmen um das Werk angebracht und aufgehängt.

Der Leichnam Jesu sitzt neben Maria

Im Unterschied zu unzähligen anderen Pieta-Darstellungen liegt bei dieser Darstellung der Leichnam Jesu nicht auf dem Schoß der Mutter Maria, sondern er sitzt quasi neben ihr auf dem Boden an seine Mutter gelehnt, was in dieser Art recht außergewöhnlich ist. Rechts im Hintergrund sieht man eine orientalisch anmutende Stadt, was man als Jerusalem verorten kann, vor dessen Toren nach der Bibel die Kreuzigung stattgefunden hat. Die Symbole des Leidens und Sterbens Jesu sind ebenfalls dargestellt: das Kreuz, die Wundmale an Händen, Füßen und der Seite, mehrere Nägel und die Dornenkrone sowie eine Schale mit Tuch und Schwamm. Die Szenerie ist eingetaucht in eine Abendstimmung kurz nach Sonnenuntergang. Es fehlen sowohl eine Signatur als auch eine Jahreszahl, so dass das Werk derzeit noch nicht in einen bestimmten Zeithorizont gestellt oder einem Meister zugeordnet werden kann. Vielleicht bringen angelaufene Nachforschungen Ergebnisse.

Der für die Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen zuständige Pfarrer Freier, zu dessen Bezirk die Pfarrgemeinde Harthausen gehört, und Pfarrer Ostrowitzki freuen sich, dass das Bild mit der Kreuzigung jetzt einen "thematisch passenden Platz nahe des Hauptaltars gefunden hat".