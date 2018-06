Winterlingen Beim kleinen Paradies gleich nebenan

Winterlingen. Neue Rasengräber, die Wohnumfeldmaßnahme "In der Au" und "Im Dingele" nebst dem Bürgerpark sowie die Erweiterung des Neubaugebiets Stockäcker waren in Benzingen die Ziele der Gemeinderäte beim Ortsrundgang.

Von den 47 Einzel- und 23 Familien-Rasengräbern in der Gemeinde Winterlingen befinden sich 17 Einzelgräber und sieben Familienplätze auf dem Friedhof in Benzingen. Den Wunsch nach Rasengräbern hatten Bürger an die Gemeinde herangetragen, die das Projekt im November 2017 in Angriff genommen hat. Inzwischen ist die erste Grabstelle in Benzingen belegt.

"Nach der Bestattung ist die Pflege nur noch Sache der Gemeinde", erklärte Bürgermeister Michael Maier. Da Winterlingen mit den Rasengräbern also mehr Arbeit hat als mit anderen, die Angehörige pflegen, sind sie entsprechend teurer. Für Steinmetze, die Grabmale aufstellen, ist der Aufwand aber recht gering: "Wir haben eine Betonplatte eingelassen, da kann der Grabstein einfach reingedübelt werden", erklärte Frank Maier vom Bauamt. Die Gemeinde hatte sich für einen zentralen Streifen entschieden, der je zwei gegenüberliegende Rasengräber voneinander trennt. "So haben die Angehörigen die Möglichkeit, Blumen oder Ähnliches abzulegen, ohne dass das vor dem Mähen alles weggeräumt werden muss", so der Bürgermeister.