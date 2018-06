Winterlingen Beck gibt Einblicke

Frank Dreher, Geschäftsführer der Firma August Beck, stellte den Gästen am Ausbildungstag das Unternehmen vor, ehe die Auszubildenden selbst die Ausbildungsberufe – sowohl kaufmännische als auch technische – präsentierten. Bei Mitmachaktionen und in den Infobereichen wurden Projektarbeiten und außerbetriebliche Aktionen der Auzubi vorgestellt. Beim Rundgang durch das Ausbildungszentrum nutzen die Besucher die Gelegenheit, mit den Ausbildern, der Geschäftsführung und den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Die August Beck GmbH & Co. KG – ein Unternehmen der international agierenden Mapal-Gruppe – ist ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, davon 20 Auszubildende, am Standort Winterlingen. Das Kompetenzzentrum Mehrschneiden-Reibahlen fertigt ein umfangreiches Produktprogramm an Reib- und Senkwerkzeugen für den Vertrieb über die Mapal-Gruppe sowie für den internationalen Handel.