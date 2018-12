Winterlingen Badekappen und Plattenspieler verzichtbar

Dass die bisher gültigen Regularien schon einige Zeit auf dem Buckel haben, wird auf den ersten Blick deutlich: In Paragraph 14 etwa, betitelt mit "Allgemeines Verhalten", steht, dass die Badegäste alles zu unterlassen haben, "was den guten Sitten, der Reinlichkeit sowie der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft". Insbesondere sind verboten: "Das Herumrennen, Lärmen, Singen, Pfeifen und der Betrieb von Rundfunkgeräten, Plattenspielern und Musikinstrumenten." Ebenfalls untersagt: "Das Ausspucken auf den Boden oder in das Badewasser; das Mitbringen von Hunden."

An anderer Stelle heißt es: "Sämtliche Badegäste haben im Schwimmbecken Bademützen zu tragen." Und: "Es ist selbstverständlich, dass die Badegäste vor dem Betreten des Vorreinigungsraums oder vor der Benützung des Schwimmbeckens die Toilette aufsuchen." Dass heute wohl niemand mehr auf die Idee käme, einen Plattenspieler ins Hallenbad mitzubringen, und dass Bademützen nicht mehr en vogue sind, ist nicht allein ausschlaggebend für die Änderungen. Auch rechtliche Bedingungen sind inzwischen anders: Wie bei allen anderen öffentlichen Einrichtungen soll das Benutzungsverhältnis nun privatrechtlich ausgestaltet sein, weshalb eine Neubezeichnung als "Allgemeine Bestimmungen zur Benutzung des Hallenbads in Winterlingen" erfolgte.

Früher offen und früher geschlossen