Winterlingen Backkultur hautnah

Winterlingen-Benzingen (bö). Der Förderverein Benzinger Backhaus veranstaltet am Sonntag, 9. Juni, ab 11 Uhr einen Backhaushock und lädt dazu Gäste aus nah und fern ein. Wer sich für Backkultur interessiert, bekommt Bäcker in Aktion zu sehen. Im Angebot sind Pizzen und Verschiedenes gegen den Durst. Der Tag steht unter dem Motto "Kommen Sie vorbei, verweilen Sie im Backhaus in gemütlicher Runde".