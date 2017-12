Winterlingen Außergewöhnliche und anspruchsvolle Rhythmen

Die Kinder musizieren seit einem knappen Jahr miteinander. Dabei erlernen sie die musikalischen Grundlagen auf spielerische Art und Weise, was sie auch beim Auftritt präsentierten.

Jugendleiterin Jana Müller begrüßte die Gäste, darunter Ortsvorsteher Emil Oswald und Grundschulrektorin Daniela Amstutz-Kurz. Anschließend traten Jugendliche auf, die sich in der Instrumentalausbildung befinden. Die Jungmusikanten zeigten in abwechslungsreichen Vorträgen ihr musikalisches Können an den verschiedenen Blasmusikinstrumenten.

Blasmusik der modernen Art