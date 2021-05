1 Bekam Recht und war trotzdem verärgert: Gemeinderat Dietmar Abt Foto: Archiv Foto: Schwarzwälder Bote

Protokoll: Dietmar Abts Einspruch gilt

Winterlingen (key). War der Fehler nun ein schwerer oder ein kleiner? Gemeinderat Dietmar Abt meint: Ersteres. Die Gemeindeverwaltung sieht es anders.

Was war passiert? Der Gemeinderat hatte in einem virtuellen Beschlussverfahren, das vom 24. Februar bis zum 4. März lief, die Gemeindeverwaltung ermächtigt, in Abstimmung mit den Winterlinger Schulen mobile digitale Endgeräte für den digitalen Unterricht zu beschaffen – mit Geld aus dem Förderprogramm "Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise". "In der Eile", wie es in der Sitzungsvorlage heißt, hatte das zuständige Fachamt die Beschlussvorlage jedoch unter den nichtöffentlichen Beschlussvorlagen im elektronischen Ratsinformationssystem angelegt.

Der Irrtum wurde freilich schnell bemerkt, und noch am selben Tag verwandelte die Geschäftsstelle des Gemeinderats die Beschlussvorlage in eine öffentliche, so dass sie auch für Bürger abrufbar war. Öffentlich war zudem das Protokoll, aus dem hervorgeht, dass innerhalb der gesetzten Frist niemand widersprochen hatte und der Beschluss damit als einstimmig angenommen galt. Dem entsprechenden Portal war allerdings dann wieder die nichtöffentliche Beratungsunterlage angeheftet worden, die sich inhaltlich – darauf legte Bürgermeister Michael Maier Wert – nicht in einem Wort von der öffentlichen unterschied.

Obwohl diese Fehler nicht dazu geführt hatte, dass der Beschluss rechtswidrig gewesen wäre, gab er damit Dietmar Abt Recht, der eine formale Einwendung eingereicht hatte. Die Folge: Beim Protokoll zu dem Beschluss über den Kauf der digitalen Endgeräte wird das Deckblatt ausgetauscht, was der Gemeinderat ausdrücklich goutieren musste, hatte er das Protokoll doch bereits zuvor beurkundet.

Die Räte waren einverstanden, so dass die Änderung wirksam wurde. Dietmar Abt freilich war das nicht genug: "Ich hätte es gut gefunden, wenn sich die Verwaltung entschuldigt hätte. Bis heute hat man mit mir nicht Rücksprache gehalten, und nun müssen wir uns zum dritten Mal mit dem Punkt beschäftigen." Michael Maier hingegen blieb gelassen: "Fehler passieren jedem mal, und ich habe mich entschuldigt, obwohl es nicht mein Fehler war."