Winterlingen Auf Pflastersteinen zum Hintereingang

Wie Ortsvorsteher Ewald Hoffmann mitteilt, war immer wieder die Bitte an den Ortschaftsrat Benzingen herangetragen worden, den hinteren Bereich der Festhalle zu befestigen. Als Grund wurde genannt, dass die Fahrzeuge, die bei Veranstaltungen an den Hintereingang fahren, sich immer wieder im Schotter festfahren. "Dramatisch" wäre es dann laut Hoffmann, wenn ein Rettungsfahrzeug bei einer Veranstaltung in einem solchen Fall zum Eingang fahren müsste und nicht durchkäme.

Der Ortschaftsrat hatte sich beim Ortsbegang ein Bild von der Situation gemacht und entschieden, dass eine Befestigung im Rahmen der Aktion "Jedes Jahr eine gute Tat" angegangen werden sollte, berichtet Hoffmann weiter. Vergangenes Wochenende war es dann so weit: Dank einer guten Planung und Vorbereitung durch den Bauhof konnten die Ortschaftsräte die Pflastersteine auf einer knapp 100 Quadratmeter großen Fläche verlegen.

"Nun ist der gesamte hintere Bereich unserer Halle mit wasserdurchlässigem Pflaster versehen", zieht der Ortsvorsteher Bilanz. Er bedankte sich bei den Ortschaftsräten, dem Bauhof und bei Rudolf Späh, der "seinen Fuhrpark, Baumaschinen und Wissen eingebracht hat", freute sich Hoffmann.