Winterlingen Auf Lieblingshahn Oskar ruht die Hoffnung

Bei Abt haben sie sich bestens entwickelt, und er ist schon gespannt, wann die ersten cremefarbenen Eier im Nest liegen werden. Der Züchter legt viel Wert auf gesundes Futter und gibt deshalb auch kein Legemehl, sondern nur Körnerfutter mit viel frischem Grün, immer wieder mal gekochte Kartoffeln, eingeweichtes Brot und als Zugabe auch mal übrig gebliebene Spätzle aus der Küche. Die Hühnerschar, unter der auch einige Hähne sind, ist sehr zutraulich, und die gackernde Truppe kommt bei der Fütterung bis zur Hand.

Besonders angetan hat es ihm sein Lieblingshahn Oskar, der, wenn alles gut geht, künftig in der Hühnerschar der "Hahn im Korb" werden soll. Sorge bereiten ihm derzeit noch die Rangordnungskämpfe der Hähne, die ihre Kräfte immer wieder messen und einige Unruhe in die Gruppe bringen. So ist es wohl unumgänglich, dass im Laufe des Jahres der eine oder andere Hahn der Küche zugeführt werden muss, sofern er keinen anderen Interessenten für seine überzähligen Hähne findet. Aber daran will der Hühnerfreund nicht denken, sondern freut sich jeden Tag, wenn er mal zwischen der Arbeit oder nach Feierabend aus der Werkstatt schnell zu seinen Hühnern nach nebenan gehen und sich dort erholen und entspannen darf.

Da diese Hühner nicht selten und selbst brüten und ihre Küken führen, freut sich Helmut Abt schon jetzt auf das nächste Frühjahr, wenn eine Glucke seinen Hühnerstamm vergrößern wird.