Winterlingen Auf der Achterbahn der Gefühle

Ganz aktuell war dann sein Hit "Kleine Maus, klick mich an durch die Datenautobahn", der, obwohl schon in den 1990er-Jahren entstanden, das Problem besang, dass man trotz vieler Freude bei Facebook dennoch sehr einsam sein kann.

Ein Mann der leisen Töne

Olaf Bossi ist ein Mann der leisen Töne. Er erzählte mit seiner Gitarre von seinem Alltag als Familienvater im Vorstadt-Idyll und gestand: "So wollt’ ich nie werden, ich wollt’ nie ’nen Nachbarn Klaus." Er nahm das Publikum mit auf eine Achterbahn der Gefühle auf seiner Suche nach "Wahrheit und Harmonie". Dabei waren seine Texte fast immer ironisch, manchmal auch bitter ernst und vor allem sehr ehrlich. So wundere er sich bis heute, dass er, der doch von zwei italienischen Eltern abstamme, ausgerechnet Olaf getauft worden sei. Seine Mutter, so Bossis Erklärung, sei ein Fan alles Nordischen, und so sei er gefühlt wohl der einzige Italiener, der Olaf heiße.

Mit dem Sehnsuchtsland der Deutschen und dem Land seiner Vorfahren Italien befasste er sich mehrfach. Man spürte, dass er mit den zwei Pässen als Doppelstaatler auch immer zwischen beiden Kulturen steht. Schon als Kind, so Bossi, habe er sich immer gewundert, dass sein Vater in Deutschland allen von der Schönheit Italiens erzählt habe und in Italien bei der Verwandtschaft jedesmal vom wunderbaren Deutschland geschwärmt habe. So durfte auch ein einfühlsames Lied von ihm in italienischer Sprache nicht fehlen, das so gut beim Publikum ankam, dass es in der Zugabe noch einmal erklingen musste.

Olaf Bossi gelang es vom ersten Lied an, das Publikum einzubinden. Die Besucher sangen und klatschten bei seinen eingängigen Songs begeistert mit und spendeten immer wieder anhaltenden Beifall. Bei der Zugabe stellte er spontan sein Programm um und erfüllte sogar noch persönliche Liedwünsche.