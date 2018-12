Winterlingen Auch Beethoven hat mit acht Jahren angefangen

Winterlingen-Harthausen. Der Auftakt war beschwingt – "Fanfare" hieß das Musikstück aus der "Jungen Konzertkollektion" von Kees Vlak, mit dem die Mini-Jumu "HaWiStra" unter der Stabführung von Valeska Kling das jüngste Schülervorspiel des Musikvereins Harthausen eröffnete. In der Folge stellten die jungen Musiker in abwechslungsreichen Einzel- und Ensem­blevorträgen ihr Können unter Beweis; das Spektrum der Darbietungen reichte dabei von den elegischen "Sounds of Silence" bis zur fetzigen "Pink-Panther"-Filmmelodie.