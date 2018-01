Winterlingen Anträge für Abrisse

Winterlingen (are). Zwei weitere Winterlinger nehmen das kommunale Förderprogramm "Ortsmitte beleben" in Anspruch, das der Gemeinderat im Februar 2016 verabschiedet hatte. Die beiden Anträge, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bewilligte, stammen vom Eigentümer des Gebäudes Friedhofstraße 20, der es samt Grundstück von der Gemeinde gekauft hatte. "Er will das Haus abreißen und die Fläche neu bebauen", erklärte Bürgermeister Michael Maier. Neuer Wohnraum soll entstehen. Auch in der Sedanstraße 1 will die Eigentümerin das bestehende Haus abbrechen, um Raum für ein neues zu schaffen. "Es zieht so langsam an", freute sich Maier über die Nachfrage.