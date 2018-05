Winterlingen Alle können antreten

Winterlingen. Mit Michael Maier, Andreas Rick und Friedhild Miller werden am Sonntag 17. Juni, drei Kandidaten zur Winterlinger Bürgermeisterwahl antreten. Der Gemeindewahlausschuss hat beschlossen, dass alle drei Bewerber zugelassen werden können. Auf den Stimmzetteln erscheinen sie in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs, also zuerst Michael Maier, dann die Dauerkandidatin Friedhild Miller und schließlich Andreas Rick.