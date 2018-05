Winterlingen Abschlussklasse bleibt

Winterlingen (are). Dass die Abschlussklasse an der Werkrealschule erhalten bleibt, hat Bürgermeister Michael Maier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt gegeben. Trotz der eigentlich zu geringen Schülerzahl werden alle Schüler ihren Abschluss ohne Schulwechsel in Winterlingen machen. Das hatte das Schulamt mitgeteilt.