Winterlingen 86-jährige Seniorin wohlbehalten zurück

Groß angelegte Suche

Unmittelbar im Anschluss wurde mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber, einem Personenspürhund, Flächensuchhunden des Rettungsdienstes und der Bergwacht bis in die frühen Morgenstunden nach der an Demenz erkrankten Dame gesucht. Auch am Vormittag war nochmals ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nachdem am Montag dann eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet wurde, ist die Frau nun zurück.