Winterlingen 5092 Euro für Kinder

Am vergangenen Wochenende waren die Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige gekleidet in den Straßen von Winterlingen unterwegs, brachten den Menschen den Segen "Christus segnet dieses Haus" und sammelten für Not leidende Kinder und Jugendliche in El Salvador. Der aus Veringenstadt stammende Entwicklungshelfer Rudi Reitinger unterstützt seit mehr als 25 Jahren in Morazán Segundo Montes in El Salvador die dort lebenden Menschen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 5092 Euro kamen bei der diesjährigen Sternsinger-Aktion in Winterlingen zusammen. Das Geld wird über das Kindermissionswerk in Aachen an das Projekt in El Salvador weiter geleitet.

Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 61. Aktion Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet, die inzwischen die weltweit größte Solidaritätsaktion ist, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).