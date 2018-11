Winterlingen 21-Jähriger stirbt bei Unfall auf B 463 nahe Benzingen

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fuhr der 21-Jährige in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen. Obwohl einige dieser Autofahrer den Unfall bemerkt haben müssen, haben sie sich bislang nicht als Zeugen gemeldet. Die Polizei bittet diese Fahrer, dies schnellstmöglich nachzuholen. Dies, so heißt es in der Pressemitteilung, sei für die Aufklärung des Unfallgeschehens immens wichtig.