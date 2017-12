Winterlingen 154 Pakete gehen an Menschen in Not

Die Pakete gehen in Länder wie Rumänien, Bulgarien, Moldawien und nach Nordosteuropa in das Baltikum. Dort verteilen Mitarbeiter von "Licht im Osten" die gesammelten Güter an hilfsbedürftige Kinder, Senioren und Familien. Der einzelne Spender in Deutschland darf angeben, welche Gruppe die Lieferung erhalten soll.