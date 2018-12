Winterlingen 150 Jahre alt und ein Unikat in der Region

Seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden solche Andachtsfiguren aus Wachs geschaffen – meist von Nonnen in ihren Klöstern. Die Herkunft der Harthauser Figur ist zwar nicht belegt, doch ist davon auszugehen, dass sie in einem Frauenkloster der Region entstanden ist. Recherchen des Hausmeisters der Pfarrei, Bernhard Weßner, lassen die Vermutung zu, dass das wunderschöne Jesuskind etwa 150 Jahre alt ist und über eine Schenkung der Familie Johann Oswald, direkt nebenan, etwa um 1870 in die Kirche gelangte, wo sie zur Weihnachtszeit aufgestellt wird.

Das Jesuskind liegt in einer mit Blumenmotiven bestickten Windel auf einer mit Rüschen und Goldplättchen verzierten Seidendecke. Kunstvoll gestaltete Schwäne und Schäfchen aus Wachs umringen es. Darüber spannen Engel ein Band mit der Aufschrift: "Gloria in excelsis Deo" – Ehre sei Gott in der Höhe. Im Hintergrund: eine gemalte orientalische Stadt, die wohl Bethlehem darstellen soll, in der aber auch – außergewöhnlich – eine Kirche mit Kirchturm steht. Das Ganze befindet sich gut geschützt in einem Holzschrein mit Glaswänden. Das Kleinod aus Wachs ist eine Besonderheit und einen Besuch in Harthausen wert.