Wintereinbruch in VS Schnee hat die Region im Griff

Der Winter kommt auch in der Doppelstadt so richtig in Fahrt. Am Donnerstag beherrschte der Schnee das öffentliche Leben in Villingen-Schwenningen. Bereits am Morgen deutete sich an, dass die weiße Pracht das beherrschende Thema des Tages sein wird. Und vermutlich für viele Verkehrsteilnehmer auch der Fluch des Tages.