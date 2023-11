Wintereinbruch im Raum Freudenstadt : Lastwagen bleiben auf Schwarzwaldhochstraße liegen

1 Zumindest am Dienstagnachmittag kamen die meisten Lastwagen trotz Schneemassen wieder gut voran. Foto: Schwark

Der Winter hat den westlichen Teil des Landkreises Freudenstadt fest im Griff. Das sorgt für Probleme auf den Straßen. Immer wieder bleiben Lastwagen auf den verschneiten Fahrbahnen stecken und bremsen den restlichen Verkehr aus.









Seit dem Wochenende liegt rund um Freudenstadt eine dicke Schneedecke auf der Schwarzwaldlandschaft. Und es kam noch neuer Schnee dazu: Ab Montagnachmittag schneite es bis tief in die Nacht so heftig, dass selbst in der Freudenstädter Innenstadt zeitweise alle Straßen weiß waren. Und auch am nächsten Morgen hatten Autofahrer noch mit Schnee oder Schneematsch auf der Fahrbahn zu kämpfen.