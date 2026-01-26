Wintereinbruch in Baden-Württemberg: Schnee legt Verkehr lahm – diese Regionen sind am stärksten betroffen

Stundenlange Staus, liegen gebliebene Lkw und Dutzende Unfälle: Schnee und Glatteis bremsen am Sonntagabend und Montagmorgen Autofahrer im Südwesten aus.
Ein massiver Wintereinbruch mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee und Glatteis hat in der Nacht in vielen Regionen Baden-Württembergs für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt. Besonders betroffen war das Gebiet zwischen Stuttgart und Ulm. Zahlreiche liegen gebliebene Lastwagen blockierten Autobahnen, es kam zu stundenlangen Staus und Sperrungen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, der Sachschaden geht in die Hunderttausende Euro.