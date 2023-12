Wintereinbruch im Zollernalbkreis: Anhaltender Schneefall führt zu vielen Einsätzen

1 Die Polizei war wegen des Wintereinbruchs mehrfach im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Durch den Wintereinbruch meldet das Polizeipräsidium Reutlingen insgesamt knapp 70 Einsätze in den vier Landkreisen Zollernalb, Tübingen, Reutlingen und Esslingen.









Während der anhaltenden Schneefälle zwischen 6 Uhr am Freitag und 2 Uhr am Samstag kam es mit dem Schwerpunkt auf den Albsteigen zu etlichen quer stehenden Fahrzeugen, Unfällen und Schneebruch an Bäumen zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die überwiegende Anzahl der Unfälle verlief ohne schwere Folgen. Die Streudienste waren im Dauereinsatz.