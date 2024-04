Autofahrer aufgepasst: In den Höhenlagen des Zollernalbkreises droht über Nacht ein Wintereinbruch. Dieser kann Neuschnee und Frost mit sich bringen.

Der Winter steht vor einem Comeback im Zollernalbkreis: Der Deutsche Wetterdienst hat für die Nacht auf Donnerstag, 18. April, und für den Donnerstagvormittag eine amtliche Warnung vor Schneefall, Glätte und Frost herausgegeben.

„Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 600 Meter leichter Schneefall mit Mengen zwischen einem und fünf Zentimeter auf“, warnt der Wetterdienst. In Staulagen rechnen die Meteorologen sogar mit einer zehn Zentimeter dicken Schneedecke.

Autofahrer müssen mit Glätte rechnen

Dazu müssen Autofahrer und Fußgänger mit Glätte rechnen und sollten, so schreibt es der Wetterdienst, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anpassen. Es trete „leichter Frost zwischen null Grad und minus drei Grad auf“. Es bestehe Rutschgefahr.

Vor allem in den Höhenlagen des Zollernalbkreises müssen die Menschen in der Nacht also mit der Rückkehr des Winters rechnen.