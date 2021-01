Winterdienst St. Georgen Übelste Beschimpfungen statt Dankeschön

Aus voller Überzeugung stellte sich der St. Georgener Bürgermeister am Freitagmorgen hinter seine Bauhofmannschaft. Der "Bauhof arbeitet Tag und Nacht", teilte Rieger mit. Die Mannschaft dort sowie auch die privaten Hilfsdienste seien ununterbrochen im Einsatz und tun was sie können, um entsprechend den Räumeinsatzplänen für bestmögliche Verhältnisse zu sorgen.

"Können nicht überall sofort vor Ort sein"

Eindrucksvoll sind die Bilder, die Michael Rieger am Freitagmorgen an die Presse sandte: Schneeberge in St. Georgen. Räumfahrzeuge, die den Schnee von der Straße auf die Ladefläche eines Lastwagens befördern, um der Lage Herr zu werden und das mitten in der Nacht. "Bei diesen Mengen an Schnee können wir aber nicht immer überall sofort vor Ort sein", weiß Rieger.

In der Nacht zum Freitag wurde in Sonderschichten bereits Schnee abgefahren – am Straßenrand liegend hätten die Schneemassen den Verkehr allzu sehr behindert. Und Rieger ist trotz der Ausnahmesituation gewiss: "Die Räumdienste geben ihr Bestes und machen ihre Arbeit hervorragend."

23 Fahrzeuge und drei Räumtrupps, die von Hand zur Schippe greifen, sind im Einsatz und benötigen zwischendurch natürlich auch ihre Verschnauf- und gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen. "Vor allem wenn man bedenkt, wieviele Kilometer Straßen wir in St. Georgen räumen müssen und wieviel Schnee die letzten beiden Tage heruntergekommen ist", ergänzt Rieger und dankt nicht nur dem Bauhofteam un den Räumdiensten, sondern – trotz aller Beschwerden – auch den Bürgern für ihr Verständnis, wenn wir nicht überall gleichzeitig sein können.