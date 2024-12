Winterdienst in Villingen-Schwenningen: Wenn der Gehweg zur Sturzfalle wird

Winterdienst in Villingen-Schwenningen

1 Einiges ist in Sachen Räum- und Streupflicht zu beachten. So ist es in der Doppelstadt es verboten, umweltschädliche Streumittel zu verwenden, stattdessen sollen Sand, Splitt oder Asche zum Einsatz kommen. Foto: © M.Dörr & M.Frommherz – stock.adobe.com/Miriam Doerr

Die einen streuen nach wie vor Salz und bekommen ein Problem mit dem Bürgeramt. Die anderen räumen erst gar nicht und bekommen ein noch größeres Problem, vor allem dann, wenn Passanten stürzen und sich zum Beispiel einen Arm brechen.









Im Keller steht in der Ecke eine angebrochene Packung mit Streusalz. Weg mit dem Zeugs, denn das umweltschädliche Streusalz ist wie in den meisten Kommunen auch in Villingen-Schwenningen verboten. Doch darf auf Gehwegen noch Streusalz verwendet werden, wenn es besonders glatt ist?