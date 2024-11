1 Ein Mitarbeiter für die Pflege der Anlagen rund ums Gemeindehaus wird gesucht. Foto: Liebau

Einen ganzen Katalog wichtiger Themen hat der Ortschaftsrat besprochen. Ein Anliegen ist die Aktualisierung der Fremdenzimmer und Ferienwohnungen.









Eine wichtige Meldung zum Mobilfunk in Urach konnte Markus Dannecker in der Sitzung machen: Ende Oktober wurde der Funkmast der Telekom in Betrieb genommen. In Urach steht nun über das Telekom-Netz D1 Telefon und Internet über Mobilfunk zur Verfügung.