Winterdienst der Stadt: In Nagold geht der Trend Richtung Kochsalz

Die ersten Frostnächte sind da, morgens muss man die Autoscheiben freikratzen. Wir haben nachgefragt, wie es mit freien Straßen durch den Winterdienst in Nagold aussieht.
Klamme Kassen hin oder her, am Personal für den Winterdienst hat die Stadt Nagold im Vergleich zum Vorjahr nicht geschraubt. Insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden in dieser Saison – wie schon in der vergangenen Saison – das Winterdienst-Team der Stadt Nagold. Das teilt Julia Glanzmann, Pressesprecherin der Stadt Nagold, in einer Antwort auf eine Anfrage der Redaktion mit.