Winterbilanz des FC Holzhausen: Der Oberliga-Traum lebt – das sagt Rainer Huss zu seinem ersten Halbjahr

Fußball-Verbandsligist FC Holzhausen befindet sich in der Winterpause. Wir haben Rainer Huss, seit Sommer Sportlicher Leiter, zum ausführlichen Gespräch getroffen.
Im Juni diesen Jahres erlebte Rainer Huss als Teammanager noch den Aufstieg der TSG Balingen in die Regionalliga Südwest mit, seit Juli agiert er offiziell als Sportlicher Leiter des FC Holzhausen. Gegen erneute Jubelszenen zur selben Zeit des kommenden Jahres hätte er nichts einzuwenden – im Falle des FCH beträfe dies den Aufstieg in die Oberliga.