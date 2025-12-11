Winterausstellung in Wildberg: So sah Skifahren vor 90 Jahren aus

Nostalgische Fotos und historische Skiausrüstung: Die Winterausstellung „Schlitten–Ski–Schlittschuh“ lässt vergangene Winter in Wildberg wieder lebendig werden.
Eine Wollmütze, eine Strickjacke und Gamaschen: Mehr brauchte es vor knapp 100 Jahren nicht, um mit Skiern die Piste hinunterzufahren. Heute sieht das in Zeiten von Skihelmen, Daunenjacken und Funktionsunterwäsche ganz anders aus. Das Museum im ehemaligen Kloster Maria Reuthin in Wildberg lädt mit der Winterausstellung „Schlitten–Ski–Schlittschuh“ zu einer Reise in die Vergangenheit ein.