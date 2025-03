Auch der letzte Wintermonat Februar zeigte sich in Südbaden von seiner überwiegend milden Seite.

Nur kurz schaute mal der Winter im Münstertal vorbei und verwandelte die Landschaft in ein weißes Winterkleid.

Mit einer Monatsmitteltemperatur von 3,7 Grad war der Februar ein Grad zu mild. An sieben Tagen wurde die Zehn-Grad-Marke deutlich überschritten. Am 21. Februar kletterte die Temperatur auf frühlingshafte 15,6 Grad im Schatten. Sogar auf der Bergstation am Hünersedel in 700 Meter Seehöhe war es mit 15 Grad ungewöhnlich warm. Nachtfröste traten an 16 Tagen im Münstertal auf.

In der kältesten Nacht gab es minus 4,8 Grad

Die beiden kältesten Nächte verbuchte die Wetterstation am fünften und 19. Februar mit jeweils minus 4,8 Grad Lufttemperatur. Deutlich frostiger war es am 14. Februar am Erdboden. Über einer Schneedecke sank die Temperatur bis auf minus acht Grad im vorderen Münstertal und eisigen minus 11 Grad im Dörlinbachergrund.

Nach dem sonnigen Januar zeigte sich das Zentralgestirn deutlich weniger im Februar als üblich. Mit insgesamt 85,6 Gesamtstunden erreichte die Sonne nur 88 Prozent der normalen Sonnenscheindauer. Sonnentage gab es nur an sechs Tagen zu genießen mit mehr als sieben Stunden Sonne. Am längsten strahlte das Zentralgestirn am 19. Februar herunter ins Münstertal mit bis zu 8,6 Stunden. Überwiegend trüb blieb es im Februar an zehn Tagen, da schien die Sonne überhaupt nicht oder sie ließ sich nur kurz mal am Himmel blicken.

Etwas zu nass verabschiedete sich der Februar in der Ortenau. Der Gesamtniederschlag lag in Ettenheimmünster bei 70,3 Liter (118 Prozent) und deutlich über dem Niederschlagssoll lagen die Höhen des Hünersedels mit bis zu 117 Liter (138 Prozent). An elf Tagen verteilte sich der Niederschlag im Tal. Nur an zwei Tagen rieselten auch Schneeflocken vom Himmel. Kräftiger Niederschlag fiel an vier Tagen mit mehr als zehn Liter auf den Quadratmeter. Die größte Tagesmenge entlud sich am 13. Februar mit 16 Liter.

Der Wind wehte meist nur schwach durch die Region

Eine geschlossene Schneedecke bildete sich nur an zwei Tagen im Tal. Am 14. Februar lagen bis zu fünf Zentimeter der weißen Pracht. Winterlicher war es auf dem Hünersedel, da lag an zehn Tagen Schnee. „Ski und Rodel gut“, hieß es am 14. Februar auf der Bergstation und es lagen bis zu 15 Zentimeter Schnee. Nebelwetter herrschte nur an drei Tagen.

Überwiegend schwach wehte der Wind durch die Region. Seit 14 Jahren war es nicht mehr so windarm wie in diesem Jahr. Erst am Monatsende frischte der Wind kräftiger auf und erreichte im Tal an zwei Tagen die Stärke sechs mit mehr als 39 km/h. Am 26. Februar gab es die höchsten Windspitzen von 45 km/h in Ettenheimmünster und bis zu 72 km/h auf dem 770 Meter hohen Hünersedelturm.