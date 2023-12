Das Winter-Wetter bleibt im Zollernalbkreis. Eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall gilt.

Im Zeitraum von diesem Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, rechnet der DWD mit weiterem leichtem Schneefall und Mengen zwischen 10 und 15 Zentimeter Neuschnee.

In Staulagen im Zollernalbkreis werden innerhalb diese 24 Stunden Mengen bis 20 Zentimeter erreicht. Verbreitet wird es glatt.

Schnee und Glätte: mehrere Unfälle im Zollernalbkreis

Bereits am Donnerstag und Freitag gab es mehrere Unfälle. Unter anderem prallte ein Autofahrer bei Bisingen in einen entgegenkommenden Lkw. In Balingen und Burladingen-Killer entstand bei Glätteunfällen ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

Bis Samstag, 11 Uhr, gilt zudem eine Warnung vor Frost zwischen null und minus fünf Grad.