1 Auf der Schwarzwaldhochstraße ist langsam fahren angesagt. Foto: Carolin Schöffler

Der Winter ist zurück. Neuschnee und Glätte sorgten am Mittwoch in den Höhenlagen des Nordschwarzwalds für Verkehrsbehinderungen. Auch auf der B 500.









Link kopiert



Etwa zwischen Freudenstadt und Kniebis, wo Autofahrer auf der schneebedeckten B 28 am Morgen nur langsam vorankamen. In Freudenstadt waren bereits am frühen Morgen einige Zentimeter Neuschnee gefallen.