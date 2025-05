Trachtenkapelle Spielberg Bernd Kalmbach lebt für die Blasmusik

Seit 65 Jahren ist Bernd Kalmbach als Blasmusiker aktiv – und das in mehreren Kapellen gleichzeitig. Der Spielberger war Dirigent, Ausbilder, Orchestergründer und kultureller Botschafter – mit Auftritten in den USA, in Südtirol, Frankreich, England und Berlin.