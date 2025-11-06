Winter in Schonach und Schönwald: Skifahren wird teurer

Für Saison- und Tageskarten gelten angepasste Preise. Das sind die neuen Tarife für die Lifte in Schonach und Schönwald.

In Vorbereitung auf die Wintersaison passen die Skilifte Winterberg in Schonach sowie die Anlagen am Rohrhardsberg und in Schönwald ihre Preise an. Die Preise bei den Karten für die Kinder und Jugendlichen bleiben unverändert, um Familien weiterhin ein familienfreundliches Angebot bieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vorverkauf der Saisonkarten findet bis 30. November statt. Bis dahin gelten vergünstigte Tarife: Familienkarten sind für 286 Euro erhältlich, Kinderkarten (bis 15 Jahre) für 64 Euro, Jugendkarten (16 bis 18 Jahre) für 103 Euro und Erwachsenenkarten für 162 Euro.

Ab dem 1. Dezember treten die regulären Preise in Kraft, die bei 337 Euro für Familien, 80 Euro für Kinder, 129 Euro für Jugendliche und 191 Euro für Erwachsene liegen. Die Saisonkarten sind an den Skiliften Winterberg und Rohrhardsberg in Schonach sowie an den Skiliften Weißenbach und Dobel in Schönwald gültig und können seit 3. November im Rathaus Schonach, Gemeindekasse Zimmer 25, erworben werden.

Auch die Tageskarten am Skilift Winterberg wurden angepasst. Erwachsene zahlen künftig 17 Euro für eine Halbtageskarte und 24 Euro für eine Tageskarte. Die Stundenkarten kosten für Erwachsene nun 6 Euro für eine Stunde und 12 Euro für zwei Stunden. Die Preise bei den Tageskarten für Kinder bleiben hingegen unverändert, so dass eine Tageskarte für Kinder weiterhin 16 Euro kostet, eine Halbtageskarte 13 Euro sowie die Stundenkarten 4 Euro für eine Stunde und 8 Euro für zwei Stunden.

Unsere Empfehlung für Sie Freizeit in Schonach Skilift, Freibad und Minigolf im Fokus Es ging um die Beschneiung am Winterberg und die Zukunft des Freibads für die Gemeinderäte.

Bürgermeister Jörg Frey blicke mit Vorfreude auf die Wintersaison und hoffe auf viele schneereiche Tage, um zahlreiche Wintersportler in der Region begrüßen zu dürfen, heißt es in der Mitteilung. Für Fragen steht die Gemeindeverwaltung, Telefon 07722/96 48 10 oder per E-Mail an info@schonach.de zur Verfügung.

Öffnungszeiten Skilift Winterberg: Montag bis Freitag von 15.30 bis 20 Uhr sowie Samstag, Sonntag und in Schulferien von 10 bis 17 Uhr.