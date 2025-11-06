Winter in Schonach und Schönwald: Skifahren wird teurer

Für Saison- und Tageskarten gelten angepasste Preise. Das sind die neuen Tarife für die Lifte in Schonach und Schönwald.
In Vorbereitung auf die Wintersaison passen die Skilifte Winterberg in Schonach sowie die Anlagen am Rohrhardsberg und in Schönwald ihre Preise an. Die Preise bei den Karten für die Kinder und Jugendlichen bleiben unverändert, um Familien weiterhin ein familienfreundliches Angebot bieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vorverkauf der Saisonkarten findet bis 30. November statt. Bis dahin gelten vergünstigte Tarife: Familienkarten sind für 286 Euro erhältlich, Kinderkarten (bis 15 Jahre) für 64 Euro, Jugendkarten (16 bis 18 Jahre) für 103 Euro und Erwachsenenkarten für 162 Euro.