Winter in Rottweil: Stadt und Bürger sind ab jetzt gefordert

Der Betriebshof in Rottweil ist für die kalte Jahreszeit gerüstet – in Zuge dessen erinnert die Stadtverwaltung an die Räum- und Streupflicht. Hier alle Infos.
Der erste Schnee ist gefallen und damit ist klar: Der Winter steht vor der Tür. Der städtische Betriebshof fühlt sich gut gerüstet: Die Salzlager sind gefüllt, und die Fahrer sowie die Fahrzeuge sind einsatzbereit. Aber auch die Bürger sind gefordert, sich im Rahmen der Streu- und Räumpflicht zu beteiligen. Die wichtigsten Infos im Überblick: