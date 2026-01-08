Winter in Rottweil: Schneebedeckte Straßen sorgen für Kritik – Stadt verteidigt Winterdienst

Schneebedeckte, glatte Straßen und Gehwege: Die winterlichen Verhältnisse in Rottweil an Dreikönig sorgten für Kritik. Das sagt die Stadt dazu.
Wenn mancher Abstauber am Dienstagmorgen ins Stolpern geriet, so war das nicht zwingend auf den Alkoholgenuss zurückzuführen. Mehrere Bürger klagten an Dreikönig gegenüber unserer Redaktion über schneebedeckte Gehwege und Straßen. In den Tagen zuvor war zudem in den Sozialen Medien die Frage aufgeworfen worden, ob es denn keinen Winterdienst mehr gebe. Wir fragen bei der Stadt nach: Kann sie die Kritik nachvollziehen?