1 Aufstehen und schippen heißt es im Winter, wenn Schnee fällt. Foto: Hase

Auch wenn die Temperaturen im Moment in Rottweil noch nicht Schnee erwarten lassen: Besser man ist vorbereitet und lässt sich nicht kalt erwischen.















Rottweil - Auf den Straßen und öffentlichen Bereichen sorgt im Winter der städtische Betriebshof unterstützt von beauftragten Firmen dafür, dass der innerörtliche Verkehr auf den Straßen trotz Eis und Schnee so gut wie möglich weiterfließt und öffentliche Flächen und Radwege benutzbar bleiben.

So werden rund 360 Kilometer Straßen und 220 Kilometer Geh- und Verbindungswege geräumt – gestaffelt nach einem Dringlichkeitsplan.

Geht es hingegen um das Räumen und Streuen von Gehwegflächen sind die Eigentümer des angrenzenden Grundstücks verantwortlich – und zwar auf drei Viertel der Gehwegbreite, in der Regel aber mindestens auf 1,20 Meter Breite. Dazu zählen auch Treppen oder die seitlichen Flächen am Rand einer Fahrbahn ohne baulichen Gehweg. Spezieller sieht die Vorschrift für die Gehwege in der Waldtorstraße, oberen Hauptstraße und am Friedrichsplatz aus. Diese sind auf die ganze Breite zu räumen. In der Hochbrücktorstraße und der unteren Hauptstraße müssen sie auf eine Breite von drei Meter von Schnee und Eis befreit sein.

Um 7 Uhr muss geräumt sein

Die Gehwegflächen sollten so geräumt und gestreut werden, dass zwei Fußgänger gefahrlos aneinander vorbeigehen können. Dabei muss werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 8 Uhr der Streupflicht nachgekommen sein. Bei anhaltendem Schneefall und Glätte ist man verpflichtet, in angemessenen Zeitabständen erneut zu räumen und zu streuen. Das gilt in Rottweil bis abends um 20.30 Uhr.

Salz nur ausnahmsweise

Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger auf den Gehwegen und den weiteren Flächen sowie auf den Zugängen zur Fahrbahn zu streuen. Dafür darf umweltfreundliches, abstumpfendes Material wie Sand, Splitt, Asche oder Granulat verwendet werden. Auf Salz oder salzhaltige Stoffe ist wegen der Umweltgefahren grundsätzlich zu verzichten. Nur bei Eisglätte darf es ausnahmsweise verwendet werden, wenn dadurch keine Bäume oder Sträucher gefährdet werden.